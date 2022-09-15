Двум работникам образования объявили о подозрении в сотрудничестве с оккупантами

Двум сотрудникам образования Донецкой области объявлено подозрение в коллаборационной деятельности. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.



По данным следователей, доцент кафедры архитектуры Приазовского государственного технического университета стал исполняющим обязанности «ректора». Также директор Мироновской школы №1 города Светлодарск перешла на сторону врага и возглавила «муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Мироновская школа №10» в Дебальцево.



«Заведующая сектором государственной регистрации актов гражданского состояния администрации выполняет обязанности управляющей делами администрации города Светлодарска "ДНР"», - говорится в сообщении.



При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры всем троим заочно уведомлено о подозрении в коллаборационной деятельности (ст. 111-1 УК Украины).