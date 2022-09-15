Двом працівникам освіти оголосили про підозру у співпраці з окупантами

Двом співробітникам освіти Донецької області оголошено підозру у колабораційній діяльності. Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.



За даними слідчих, доцент кафедри архітектури Приазовського державного технічного університету став виконувачем обов'язків «ректора». Також директор Миронівської школи №1 міста Світлодарськ перейшла на бік ворога та очолила «муніципальну бюджетну загальноосвітню установу Миронівська школа №10» у Дебальцевому.



«Завідувач сектору державної реєстрації актів цивільного стану адміністрації виконує обов'язки керуючої справами адміністрації міста Світлодарська "ДНР"», - йдеться у повідомленні.



За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури всім трьом заочно повідомлено про підозру в колабораційній діяльності (ст. 111-1 КК України).