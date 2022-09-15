В Украине подтвержден первый случай обезьяньей оспы

В Украине лабораторно подтвержден первый случай обезьяньей оспы. Об этом сообщает министерство здравоохранения Украины в Telegram.



«В настоящее время пациент госпитализирован в медицинское учреждение для стационарного лечения, у него легкое течение болезни», — сказано в сообщении ведомства.



Болезнь была диагностирована при помощи ПЦР-исследования, которое провел областной Центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины. Известно, что сейчас идет эпидемиологическое расследование данного случая.



Пациент утверждает, что у него не было контакта с больными обезьяньей оспой, также, по его словам, он не выезжал за границу. Несмотря на это, появление симптомов заболевания и предварительные результаты сбора эпидемиологического анамнеза указывают на то, что пациент был инфицирован в одном из крупных городов страны. У пациента наблюдаются следующие симптомы: повышенная температура, сыпь на теле.



Ранее в МОЗ говорили, что в Украине нет необходимости в вакцинации против обезьяньей оспы, учитывая отсутствие зарегистрированных случаев и пониженную вероятность их появления. Кроме того, Всемирная организация здравоохранения не рекомендует массовую вакцинацию.



Обезьянья оспа — оспообразное заболевание, которое вызывается вирусами семейства поксвирусов. Она похожа на натуральную оспу, но с меньшей летальностью и более легкими симптомами.