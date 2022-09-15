В Україні підтверджено перший випадок віспи мавп

15 вересня 2022, 20:34

В Україні підтверджено перший випадок віспи мавп

В Україні лабораторно підтверджено перший випадок віспи мавп. Про це повідомляє міністерство охорони здоров'я України у Telegram.

"В даний час пацієнт госпіталізований до медичного закладу для стаціонарного лікування, у нього легкий перебіг хвороби", - сказано в повідомленні відомства.

Хворобу було діагностовано за допомогою ПЛР-дослідження, яке провів обласний Центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Відомо, що зараз відбувається епідеміологічне розслідування цього випадку.

Пацієнт стверджує, що він не мав контакту з хворими на віспу мавп, також, за його словами, він не виїжджав за кордон. Незважаючи на це, поява симптомів захворювання та попередні результати збирання епідеміологічного анамнезу вказують на те, що пацієнт був інфікований в одному з великих міст країни. У пацієнта спостерігаються такі симптоми: підвищена температура, висипання на тілі.

Раніше у МОЗ говорили, що в Україні немає необхідності у вакцинації проти віспи мавп, враховуючи відсутність зареєстрованих випадків та знижену ймовірність їх появи. Окрім того, Всесвітня організація охорони здоров'я не рекомендує масової вакцинації.

Віспа мавп - віспоподібне захворювання, яке викликається вірусами сімейства поксвірусів. Вона схожа на натуральну віспу, але з меншою летальністю та легшими симптомами.

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