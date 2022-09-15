В Белгородской области РФ горит таможенный терминал

На таможенном терминале в селе Нехотеевка в Белгородской области (РФ) произошел пожар. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков 15 сентября.



По его словам, терминал получил повреждения в результате возгорания. Гладков считает, что пожар — последствие обстрела со стороны Украины.



Ранее СМИ писали о том, что в Нехотеевке горит территория неработающей АЗС, на которой уже давно нет топлива. Гладков опроверг данную информацию, сообщив, что пожар произошел на таможенном терминале.



По предварительной информации, пострадавших нет.

В апреле Гладков заявил, что село Головчино было обстреляно «со стороны Украины». Чуть позже в граничащей с Украиной Белгородской области были слышны взрывы в районе села Старая Нелидовка.

В мае сообщалось, что под Белгородом в России произошел пожар, до этого в соцсетях были сообщения о звуках взрывов в этом районе.