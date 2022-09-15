У Бєлгородській області РФ горить митний термінал

На митному терміналі у селі Нехотіївка у Бєлгородській області (РФ) сталася пожежа. Про це повідомив губернатор області В'ячеслав Гладков 15 вересня.



За його словами, термінал отримав ушкодження внаслідок займання. Гладков вважає, що пожежа – наслідок обстрілу з боку України.



Раніше ЗМІ писали про те, що в Нехотіївці горить територія АЗС, що не працює, на якій вже давно немає палива. Гладков спростував цю інформацію, повідомивши, що пожежа сталася на митному терміналі.



За попередньою інформацією, постраждалих немає.

У квітні Гладков заявив, що село Головчине було обстріляне «з боку України». Трохи пізніше в Бєлгородській області, що межує з Україною, було чути вибухи в районі села Стара Нелідівка.

У травні повідомлялося, що під Бєлгородом у Росії сталася пожежа, до цього в соцмережах були повідомлення про звуки вибухів у цьому районі.