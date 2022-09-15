Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

«ДНР» снова хочет контролировать цены на продукты в Донецке

15 сентября 2022, 22:08

«ДНР» снова хочет контролировать цены на продукты в Донецке

Жители временно оккупированного Донецка недовольны высокими ценами. Об этом сообщают местные СМИ, опубликовавшие видео, на котором глава группировки «ДНР» Денис Пушилин посетил Калининский рынок для проверки цен.

На видео дончане пожаловались Пушилину на высокие цены на продукты питания. Пушилин ответил, что во всем виноваты оптовые продавцы.

Ранее вопрос высоких цен на продукты в «ДНР» уже поднимался неоднократно. Так, в октябре 2021 года оккупационные власти заявили, что «рост цен на продукты зависит от ситуации в России».

Напомним, что в отдельных районах оккупированной части территории Донецкой области в октябре 2021 года был ажиотаж с ростом цен на картофель, который в группировке «ДНР» официально назвали «необоснованным». Тогда сообщалось, что после принятия «административных» мер и совещания у главы «ДНР» Дениса Пушилина оптовые цены на отдельные сорта картофеля снизились всего примерно на 10 рублей.

Теперь Пушилин обещает привлечь к решению вопроса с ценами на продукты власти Ростовской области, в которой продукты стоят в 2,5 раза, чем на оккупированной территории Донецкой области. Также группировка в очередной раз хочет сбывать овощи и фрукты из временно оккупированной Херсонской области.

До полномасштабного вторжения России «ДНР» запрещала ввозить в отдельные районы Донецкой области товары, произведенные в Харьковской, Херсонской и Запорожской областях. Теперь, когда российские оккупационные войска захватили частично эти территории или пытались захватить их, временно оккупировав, «ДНР» решила, что товары оттуда будут доставлять в Донецк на основании «сделок» с местными производителями.

Ранее сообщалось, что российские солдаты занимаются мародерством на территории Украины. В частности, они захватывают продовольственные базы, отбирая продукцию у местных производителей. Овощи, зерно и другие товары вывозят в оккупированные Крым, Донецк и Луганск.

В начале июля житель Донецка показал цены на продукты, заказанные в местному супермаркете, который работает на захваченных мощностях гипермаркета «Метро». Также цены на продукты показал житель оккупированной Горловки.

Еще по теме

Места
Донецк
Прочее
Продукты цены на продукты в донецке рост цен
Люди
Денис Пушилин
Организации
ДНР

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
00:17
Киев может разместить ракеты около Крыма ►
23:21
Обстрел Бахмута и Торецка — главное за день ►
22:08
«ДНР» снова хочет контролировать цены на продукты в Донецке
19:16
Памятник Ленину в Макеевке облили желтой и голубой красками
18:54
В оккупированном Донецке обстреляны 6 районов
16:11
«ДНР»: Светлодарск попал под обстрел, один человек погиб, еще трое ранены
15:54
В соцсетях сообщают о взрыве на базе оккупантов в Новой Каховке
15:38
За сутки в полицию Луганщины поступило 40 заявлений и сообщений граждан
15:17
Пасечник заявил, что ВСУ наступают по всему фронту. Но «оснований для паники нет»
14:20
В оккупированном Мариуполе протестовали жители
13:58
Будущее коллаборантов после освобождения Харьковщины ►
13:00
РФ не признает паспорта, выданные на территории «Л/ДНР» — ГУР МОУ
12:27
«ЛНР» «судит» сотрудника ОБСЕ
11:57
В Харцызске с футбольного поля сняли флаги «ДНР» и РФ
09:49
«ДНР»: За сутки ранены девять человек, в том числе четверо детей
все новости
00:17
Киев может разместить ракеты около Крыма ►
23:59
В Изюме найдены массовые захоронения людей, сообщил Зеленский
23:49
В освобожденном селе под Харьковом россияне выкрали женщину и троих детей ►
23:21
Обстрел Бахмута и Торецка — главное за день ►
23:08
Либо заключенные, либо ваши дети — Пригожин о вербовке осужденных в РФ
22:08
«ДНР» снова хочет контролировать цены на продукты в Донецке
21:06
В Белгородской области РФ горит таможенный терминал
20:34
В Украине подтвержден первый случай обезьяньей оспы
20:00
Крым отправил на войну против Украины более тысячи «добровольцев»
19:16
Памятник Ленину в Макеевке облили желтой и голубой красками
18:54
В оккупированном Донецке обстреляны 6 районов
18:39
Значение успехов ВСУ для РФ: Будет ли Майдан в Москве ►
17:56
Росармия нанесла ракетный удар в район гидротехнических сооружений в Кривом Роге – Вилкул
17:29
Жителя Измаила приговорила к 14 годам за участие в боевых действиях против ВСУ
17:28
Царева и «деятельницу ДНР» уведомили о подозрении в госизмене
все новости
ВИДЕО
Киев может разместить ракеты около Крыма ►
16 сентября, 00:17
В освобожденном селе под Харьковом россияне выкрали женщину и троих детей ►
15 сентября, 23:49
Обстрел Бахмута и Торецка — главное за день ►
15 сентября, 23:21

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтакты