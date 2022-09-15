«ДНР» снова хочет контролировать цены на продукты в Донецке

Жители временно оккупированного Донецка недовольны высокими ценами. Об этом сообщают местные СМИ, опубликовавшие видео, на котором глава группировки «ДНР» Денис Пушилин посетил Калининский рынок для проверки цен.



На видео дончане пожаловались Пушилину на высокие цены на продукты питания. Пушилин ответил, что во всем виноваты оптовые продавцы.



Ранее вопрос высоких цен на продукты в «ДНР» уже поднимался неоднократно. Так, в октябре 2021 года оккупационные власти заявили, что «рост цен на продукты зависит от ситуации в России».



Напомним, что в отдельных районах оккупированной части территории Донецкой области в октябре 2021 года был ажиотаж с ростом цен на картофель, который в группировке «ДНР» официально назвали «необоснованным». Тогда сообщалось, что после принятия «административных» мер и совещания у главы «ДНР» Дениса Пушилина оптовые цены на отдельные сорта картофеля снизились всего примерно на 10 рублей.



Теперь Пушилин обещает привлечь к решению вопроса с ценами на продукты власти Ростовской области, в которой продукты стоят в 2,5 раза, чем на оккупированной территории Донецкой области. Также группировка в очередной раз хочет сбывать овощи и фрукты из временно оккупированной Херсонской области.



До полномасштабного вторжения России «ДНР» запрещала ввозить в отдельные районы Донецкой области товары, произведенные в Харьковской, Херсонской и Запорожской областях. Теперь, когда российские оккупационные войска захватили частично эти территории или пытались захватить их, временно оккупировав, «ДНР» решила, что товары оттуда будут доставлять в Донецк на основании «сделок» с местными производителями.



Ранее сообщалось, что российские солдаты занимаются мародерством на территории Украины. В частности, они захватывают продовольственные базы, отбирая продукцию у местных производителей. Овощи, зерно и другие товары вывозят в оккупированные Крым, Донецк и Луганск.

В начале июля житель Донецка показал цены на продукты, заказанные в местному супермаркете, который работает на захваченных мощностях гипермаркета «Метро». Также цены на продукты показал житель оккупированной Горловки.