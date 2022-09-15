«ДНР» знову хоче контролювати ціни на продукти у Донецьку

Мешканці тимчасово окупованого Донецька незадоволені високими цінами. Про це повідомляють місцеві ЗМІ, які опублікували відео, на якому голова угрупування «ДНР» Денис Пушилін відвідав Калінінський ринок для перевірки цін.



На відео донеччани поскаржилися Пушиліну на надвисокі ціни на продукти харчування. Пушилін відповів, що у всьому винні оптові продавці.



Раніше питання високих цін на продукти в «ДНР» вже порушувалося неодноразово. Так, у жовтні 2021 року окупаційна влада заявила , що «зростання цін на продукти залежить від ситуації в Росії».



Нагадаємо, що в окремих районах окупованої частини території Донецької області у жовтні 2021 року був ажіотаж із зростанням цін на картоплю, який угруповання «ДНР» офіційно назвали «необґрунтованим» . Тоді повідомлялося, що після вживання «адміністративних» заходів та наради у голови «ДНР» Дениса Пушиліна оптові ціни на окремі сорти картоплі знизилися приблизно на 10 рублів.



Тепер Пушилін обіцяє залучити до вирішення питання з цінами на продукти владу Ростовської області, де продукти коштують у 2,5 рази, ніж на окупованій території Донецької області. Також угрупування вкотре хоче збувати овочі та фрукти з тимчасово окупованої Херсонської області.



До повномасштабного вторгнення Росії «ДНР» забороняла ввозити до окремих районів Донецької області товари, виготовлені у Харківській, Херсонській та Запорізькій областях. Тепер, коли російські окупаційні війська захопили частково ці території або намагалися захопити їх, тимчасово окупувавши, «ДНР» вирішила, що товари звідти доставлятимуть до Донецька на підставі угод з місцевими виробниками.



Раніше повідомляли, що російські солдати займаються мародерством на території України. Зокрема вони захоплюють продовольчі бази, відбираючи продукцію у місцевих виробників. Овочі, зерно та інші товари вивозять в окуповані Крим, Донецьк та Луганськ.

На початку липня донеччанин показав ціни на продукти, замовлені в місцевому супермаркеті, який працює на захоплених потужностях гіпермаркету «Метро». Також ціни на продукти показав мешканець окупованої Горлівки.