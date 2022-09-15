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Обстрел Бахмута и Торецка — главное за день ►

15 сентября 2022, 23:21

Обстрел Бахмута и Торецка — главное за день ►

Ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

  • Обстрел Бахмута. Из-под завалов пятиэтажки достали тело мужчины. Поисковые работы продолжаются.
  • Группировка «ДНР» заявила о захвате Майорска. Украинская сторона информацию не подтверждает.
  • ВСУ укрепляются в Харьковской области. Отступая российские военные бросали все, включая склады боеприпасов — разведка Британии.
  • Кремль хочет загнать в Украину чеченцев. Евгений Пригожин лично вербует заключенных идти воевать.
  • Россияне готовятся обороняться на Луганщине. В Лисичанске ВСУ уничтожили штаб военных РФ.
  • На оккупированных территориях боевики ужесточили принудительную мобилизацию.
  • В Мариуполе люди вышли на митинг из-за отсутствия света и воды в течение уже трех месяцев.
  • Обстрел Донецка и Макеевки. В Харцызске сняли флаги «ДНР» и РФ.

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