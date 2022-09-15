Ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

Обстрел Бахмута. Из-под завалов пятиэтажки достали тело мужчины. Поисковые работы продолжаются.

Группировка «ДНР» заявила о захвате Майорска. Украинская сторона информацию не подтверждает.

ВСУ укрепляются в Харьковской области. Отступая российские военные бросали все, включая склады боеприпасов — разведка Британии.

Кремль хочет загнать в Украину чеченцев. Евгений Пригожин лично вербует заключенных идти воевать.

Россияне готовятся обороняться на Луганщине. В Лисичанске ВСУ уничтожили штаб военных РФ.

На оккупированных территориях боевики ужесточили принудительную мобилизацию.

В Мариуполе люди вышли на митинг из-за отсутствия света и воды в течение уже трех месяцев.

Обстрел Донецка и Макеевки. В Харцызске сняли флаги «ДНР» и РФ.