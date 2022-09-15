Щоденний випуск «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні. Сьогодні у випуску:

Обстріл Бахмуту. З-під завалів п'ятиповерхівки дістали чоловікове тіло. Пошукові роботи продовжуються.

Угруповання «ДНР» заявило про захоплення Майорська. Українська сторона інформацію не підтверджує.

ЗСУ зміцнюються у Харківській області. Відступаючи російські військові кидали все, включаючи склади боєприпасів, — розвідка Британії.

Кремль хоче загнати до України чеченців. Євген Пригожин особисто вербує ув'язнених іти воювати.

Росіяни готуються боронитися на Луганщині. У Лисичанську ЗСУ знищили штаб військових РФ.

На окупованих територіях бойовики посилили примусову мобілізацію.

У Маріуполі люди вийшли на мітинг через відсутність світла та води вже протягом трьох місяців.

Обстріл Донецька та Макіївки. У Харцизьку зняли прапори «ДНР» та РФ.