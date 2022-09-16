Киев может разместить ракеты около Крыма ►

Смотрите в этом выпуске проекта «Крым сегодня»:
- Экс-командующий американскими войсками в Европе Бен Ходжес прогнозирует размещение Киевом ракет около Крыма.
- В Бахчисарае оштрафовали и присудили админарест шести участникам свадьбы, на которой гости танцевали под украинские песни.
- В Крыму постоянно поступают сообщения о минировании социальных объектов.
- На полуострове решили запустить круиз по железной дороге: туристический поезд «Крымский вояж» отправится в первый рейс уже 31 октября.
- Иностранцам обещают «золотой паспорт» — ускоренное получение вида на жительство в России — чтобы привлечь инвесторов и мотивировать покупать недвижимость на полуострове.