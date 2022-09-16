Київ може розмістити ракети біля Криму ►

16 вересня 2022, 00:17

Київ може розмістити ракети біля Криму ►

Дивіться у цьому випуску проекту «Крим сьогодні»:

  • Екс-командувач американськими військами в Європі Бен Ходжес прогнозує розміщення Києвом ракет біля Криму.
  • У Бахчисараї оштрафували та присудили адмінарешт шести учасникам весілля, на якому гості танцювали під українські пісні.
  • У Крим постійно надходять повідомлення про мінування соціальних об'єктів.
  • На півострові вирішили запустити круїз залізницею: туристичний потяг «Кримський вояж» вирушить до першого рейсу вже 31 жовтня.
  • Іноземцям обіцяють «золотий паспорт» — прискорене отримання посвідки на проживання в Росії — щоб залучити інвесторів та мотивувати купувати нерухомість на півострові.

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