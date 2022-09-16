Пять погибших и шесть раненых: Оккупанты обстреливают Донетчину

За минувшие сутки на подконтрольной украинским властям части Донецкой области из-за обстрелов со стороны российской армии погибли пять мирных жителей. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Павел Кириленко.



По информации ОВА, смерти зафиксированы в Селидово, Красногоровке, Марьинке, Соледаре и Бахмуте. Еще шесть человек ранены: трое — в Селидово, двое — в Красногоровке, один — в Торецке.



По данным украинской стороны, с 24 февраля в Донецкой области в результате полномасштабного вторжения войск РФ погиб 851 мирный житель. 2124 человека получили ранения. При этом власти не могут установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.





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