П'ять загиблих та шість поранених: Окупанти обстрілюють Донеччину

Минулої доби на підконтрольній українській владі частині Донецької області через обстріли з боку російської армії загинули п'ять мирних жителів. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



За інформацією ОВА, смерті зафіксовані у Селидовому, Красногорівці, Мар'їнці, Соледарі та Бахмуті. Ще шістьох людей поранено: троє — у Селидовому, двоє — у Красногорівці, один — у Торецьку.



За даними української сторони, від 24 лютого на Донеччині внаслідок повномасштабного вторгнення військ РФ загинув 851 мирний житель. 2124 особи отримали поранення. При цьому влада не може встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.





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