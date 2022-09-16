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В районе оккупированного Перевальска нанесен удар по российским военным — Гайдай

16 сентября 2022, 08:41

В районе оккупированного Перевальска нанесен удар по российским военным — Гайдай

В оккупированном Перевальске нанесены удары по позициям российских войск. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Также он рассказал, что было зафиксировано попадание в казарму оккупантов в Лисичанске. По информации Гайдая, на Слобожанском направлении 202 и 204 стрелковые полки 2 армейского корпуса оккупационных войск, участвовавшие в боевых действиях, спешно выведены из Украины и подлежат расформированию из-за значительных потерь. А из-за большого количества раненых в Новоайдаре под военные госпитали перепрофилируют гражданские медицинские учреждения, в том числе и детскую больницу.

В целом за сутки, как пишет Гайдай, авиация ВСУ нанесла 18 ударов по местам сосредоточения живой силы и техники оккупантов, в результате чего обстреляны их 13 опорных пунктов, районов сосредоточения вооружения и военной техники и 5 позиций комплексов противовоздушной обороны.

«Противник обстреливал инфраструктуру из танков и артиллерии разных типов:

- на Краматорском направлении по населенным пунктам Пришиб, Татьяновка, Кривая Лука, Озерное, Пискуновка, Райгородок, Стародубовка, Белогоровка, Северск, Раздолевка, Спорное, Николаевка, Краматорск, Ивано-Дарьевка и Верхнекаменское;
- на Бахмутском направлении по населенным пунктам Нью-Йорк, Лиман, Николаевка Вторая, Зайцево, Одрадовка, Соледар, Бахмут, Бахмутское, Яковлевка, Веселое, Сухая Балка, Веселая Долина», - написал Гайдай.

Кроме того в Луганской ОВА рассказали, что на захваченной войсками РФ территории области вместе с мобильным интернетом оккупационные власти отключают и кабельный, оставляя людей в информационном вакууме.

«Впрочем, жители городов Луганщины каждый день видят охоту на мужчин. Из последних уловок оккупантов – использование гражданских микроавтобусов с надписью «Продам», которые не вызывают чувство опасности, пока оттуда не выходят за тобой военные. А принудительно мобилизовать снова необходимо многих, потому что за прошедшие сутки Силы обороны Украины успешно отбили атаки в районах населенных пунктов Одрадовка, Зайцево, Бахмут, Веселая Долина, Авдеевка и Новомихайловка», - рассказал глава Луганской ОВА.

Ранее руководитель Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что за минувшие сутки на подконтрольной украинским властям части области из-за обстрелов со стороны российской армии погибли пять мирных жителей.

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