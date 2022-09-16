У районі окупованого Перевальська завдано удару по російським військовим — Гайдай

16 вересня 2022, 08:41

У районі окупованого Перевальська завдано удару по російським військовим — Гайдай

В окупованому Перевальську завдано ударів по позиціях російських військ. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Також він розповів, що було зафіксовано попадання снарядів в казарму окупантів у Лисичанську. За інформацією Гайдая, на Слобожанському напрямку 202 та 204 стрілецькі полки 2 армійського корпусу окупаційних військ, які брали участь у бойових діях, спішно виведені з України та підлягають розформуванню через значні втрати. А через велику кількість поранених у Новоайдарі під військові шпиталі перепрофілюють цивільні медичні установи, в тому числі дитячу лікарню.

Загалом за добу, як пише Гайдай, авіація ЗСУ завдала 18 ударів по місцях зосередження живої сили та техніки окупантів, обстріляно їх 13 опорних пунктів, районів зосередження озброєння та військової техніки та 5 позицій комплексів протиповітряної оборони.

«Противник обстрілював інфраструктуру із танків та артилерії різних типів:

- на Краматорському напрямку по населених пунктах Пришиб, Тетянівка, Крива Лука, Озерне, Пискунівка, Райгородок, Стародубівка, Білогорівка, Сіверськ, Роздолівка, Спірне, Миколаївка, Краматорськ, Івано-Дар’ївка та Верхньокам’янське;
- на Бахмутському напрямку по населених пунктах Нью-Йорк, Лиман, Миколаївка Друга, Зайцеве, Одрадівка, Соледар, Бахмут, Бахмутське, Яковлівка, Веселе, Суха Балка, Весела Долина», - написав Гайдай.

Крім того, в Луганській ОВА розповіли, що на захопленій військами РФ території області разом з мобільним інтернетом окупаційна влада відключає і кабельний, залишаючи людей в інформаційному вакуумі.

«Втім, мешканці міст Луганщини щодня бачать полювання на чоловіків. Із останніх хитрощів окупантів – використання цивільних мікроавтобусів із надписом «Продам», які не викликають почуття небезпеки, допоки звідти не виходять за тобою військові.

А примусово мобілізувати знов необхідно багато кого, бо протягом минулої доби Сили оборони України успішно відбили атаки в районах населених пунктів Одрадівка, Зайцеве, Бахмут, Весела Долина, Авдіївка та Новомихайлівка», - розповів голова Луганської ОВА.

Раніше керівник Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що минулої доби на підконтрольній українській владі частині області через обстріл з боку російської армії загинули п'ять мирних жителів.

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