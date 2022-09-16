Последствия ночных обстрелов Донетчины: В Селидово повреждены более 30 многоэтажек

Донецкая область. Фото: ОВА

Ночью российские оккупанты обстреливали населенные пункты на линии фронта в Покровском и Бахмутском районах Донецкой области. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Павел Кириленко.



«Среди ночи нанесли удар со "Смерчей" и ЗРК С-300 по Селидово — известно об одном погибшем и пяти раненых. Ракетами повреждены 32 пятиэтажки, школа, гимназия и детсад. В Марьинской громаде под артобстрелы попали Марьинка, Красногоровка, Новомихайловка и Георгиевка. В Авдеевке — снова массированный артобстрел центра города под утро», — перечислил Кириленко.



По его словам, в Бахмутском районе ночью обошлось без жертв, но есть разрушения.



«Незадолго до полуночи под обстрел попал Торецк — снаряд попал в пустырь, но взрывом повреждены окна и кровля близлежащих зданий. Также на территории громады громко было в Пивничном. В Парасковеевке Соледарской громады россияне за ночь разрушили один дом, еще пять повредили», — рассказал глава ОВА.

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