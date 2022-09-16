Наслідки нічних обстрілів Донеччини: У Селидовому пошкоджено понад 30 багатоповерхівок

Донецька область. Фото: ОВА

Вночі російські окупанти обстрілювали населені пункти на лінії фронту у Покровському та Бахмутському районах Донецької області. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



«Серед ночі завдали удару зі "Смерчів" та ЗРК С-300 по Селидовому — відомо про одного загиблого та п'ятьох поранених. Ракетами пошкоджено 32 п'ятиповерхівки, школа, гімназія та дитсадок. У Мар'їнській громаді під артобстріли потрапили Мар'їнка, Красногорівка, Новомихайлівка та Георгіївка. В Авдіївці знову масований артобстріл центру міста під ранок», — перелічив Кириленко.



За його словами, у Бахмутському районі вночі обійшлося без жертв, але є руйнування.



«Незадовго до півночі під обстріл потрапив Торецьк — снаряд влучив в пустир, але вибухом пошкоджено вікна та покрівлю прилеглих будівель. Також на території громади голосно було в Північному. У Парасковіївці Соледарської громади росіяни за ніч зруйнували один будинок, ще п'ять пошкодили», — розповів очільник ОВА.

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