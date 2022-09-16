Нардепа Деркача разоблачили на госизмене и незаконном обогащении, он объявлен в розыск

Прокуроры САП и детективы НАБУ сообщили народному депутату Украины III-IX созывов Андрею Деркачу о подозрении в государственной измене и незаконном обогащении. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.



Поскольку нардеп скрывается от следствия, о подозрении ему сообщили заочно и объявили нардепа в розыск. Его действия квалифицировали по ч.2 ст.28 ч.1 ст.111, ст.368-5 Уголовного кодекса Украины.



«Следствие установило, что действующий народный депутат за 2019-2022 годы получил по меньшей мере 567 тысяч долларов от правоохранительных и разведывательных органов РФ за подрывную деятельность против Украины. Деньги он отрабатывал путем совершения различных действий, в том числе и в публичной плоскости, направленных на дискредитацию имиджа Украины на международной арене, ухудшение дипломатических отношений между США и Украиной, а также усложнение интеграции Украины в Европейский союз и НАТО», - сказано в сообщении.



В июле 2022 года во время ряда обысков НАБУ и САП обнаружили и изъяли материалы, свидетельствовавшие о длительной подрывной деятельности народного депутата, его связях с представителями РФ и коллаборантами. Расследование продолжается.



НАБУ и САП устанавливают другие обстоятельства совершения преступления.