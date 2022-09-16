Нардепа Деркача викрили на держзраді та незаконному збагаченні, його оголошено у розшук

Прокурори САП та детективи НАБУ повідомили народному депутату України III-IX скликань Андрію Деркачу про підозру у державній зраді та незаконному збагаченні. Про це повідомляє прес-служба НАБУ.



Оскільки нардеп ховається від слідства, про підозру йому повідомили заочно та оголосили нардепа у розшук. Його дії кваліфікували за ч.2 ст.28, ч.1 ст.111, ст.368-5 Кримінального кодексу України.



«Слідство встановило, що чинний народний депутат за 2019-2022 роки отримав щонайменше 567 тисяч доларів від правоохоронних та розвідувальних органів РФ за підривну діяльність проти України. Гроші він відпрацьовував шляхом здійснення різних дій, у тому числі й у публічній площині, спрямованих на дискредитацію іміджу України на міжнародній арені, погіршення дипломатичних відносин між США та Україною, а також ускладнення інтеграції України до Європейського союзу та НАТО», - йдеться у повідомленні.



У липні 2022 року під час низки обшуків НАБУ та САП виявили та вилучили матеріали, що свідчили про тривалу підривну діяльність народного депутата, його зв'язки з представниками РФ та колаборантами. Розслідування продовжується.



НАБУ та САП встановлюють інші обставини скоєння злочину.