Бельгия предоставит Украине новый пакет военной помощи, включающий пулеметы и боеприпасы

Федеральное правительство Бельгии одобрит в пятницу выделение нового пакета военной помощи Украине для противостояния военной агрессии России. Об этом в интервью газете сообщила L'Echo бельгийская министерка обороны Людивин Дедондер.



По ее словам, после уже предоставленной Киеву военной помощи на 45 млн евро на этот раз Бельгия выделит пакет на 12 млн евро, включающий поставку крупнокалиберных пулеметов и боеприпасов.



«Мы также направим нелетальные материалы для зимы, каски, запасное снаряжение, оборудование для наблюдения. В начале 2023 года мы поставим кареты скорой помощи и грузовики для медицинских целей», - объяснила Дедондер.



Она отметила, что Бельгия готова оказать помощь в морском и наземном разминировании. Для этого было проведено обучение украинских военнослужащих.