Бельгія надасть Україні новий пакет військової допомоги, що включає кулемети та боєприпаси

Федеральний уряд Бельгії схвалить у п'ятницю виділення нового пакету військової допомоги Україні для протистояння військової агресії Росії. Про це в інтерв'ю газеті повідомила L'Echo бельгійська міністерка оборони Людивін Дедондер.



За її словами, після вже наданої Києву військової допомоги на 45 млн євро цього разу Бельгія виділить пакет на 12 млн євро, що включає постачання великокаліберних кулеметів та боєприпасів.



«Ми також надішлемо нелетальні матеріали для зими, каски, запасне спорядження, обладнання для спостереження. На початку 2023 року ми поставимо карети швидкої допомоги та вантажівки для медичних цілей», - пояснила Дедондер.



Вона зазначила, що Бельгія готова надати допомогу у морському та наземному розмінуванні. Для цього було проведено навчання українських військовослужбовців.