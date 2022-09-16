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Оккупанты Херсонской области бегут на левый берег Днепра — ГУР МОУ

16 сентября 2022, 14:22

Оккупанты Херсонской области бегут на левый берег Днепра — ГУР МОУ

Оккупанты в Херсонской области не могут обеспечить себя питьевой водой и бегут через Днепр на украденных лодках. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

«В частности, командование десантно-штурмового подразделения воздушно-десантных войск из России, расположенного неподалеку Каховки, не может решить проблему обеспечения личного состава на передовых позициях питьевой водой и боеприпасами. Местное население отказывается обеспечивать оккупантов продовольствием даже под принуждением. Пополнение запасов воды и боекомплекта осуществляется исключительно ночью гражданским автотранспортом, угнанным в ближайших населенных пунктах», - сообщили разведчики.

Также, ГУР МОУ сообщает, что ряд подразделений оккупационной армии в Херсонской области получил приказ о выводе личного состава на левый берег Днепра, используя для этого маломерные плавсредства – моторные лодки, угнанные в окрестных селах.

По данным украинской разведки, вблизи места паромной переправы через Днепр зафиксировано появление нескольких групп безоружных оккупантов по 10-20 человек. Эти военнослужащие отказались участвовать в боевых действиях. Отмечается, что в результате командиры подразделений сняли их со всех видов снабжения, изъяли оружие и отпустили «на свободные хлеба» и теперь оккупанты вынуждены выпрашивать еду и воду у местных жителей и ищут возможности вернуться домой.

Ранее в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщили, что РФ не признает собственные паспорта, выданные на территории подконтрольной группировкам «Л/ДНР», а владельцев таких «документов» не пропускают через границу.

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