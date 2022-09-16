Окупанти Херсонської області біжать на лівий берег Дніпра — ГУР МОУ

Окупанти на Херсонщині не можуть забезпечити себе питною водою та біжать через Дніпро на вкрадених човнах. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.



«Зокрема, командування десантно-штурмового підрозділу повітряно-десантних військ ЗС РФ, який розташований неподалік Каховки, не може вирішити проблему забезпечення особового складу на передових позиціях питною водою та боєприпасами. Місцеве населення відмовляється забезпечувати окупантів продовольством навіть під примусом. Наразі поповнення запасів води і боєкомплекту здійснюється винятково вночі цивільним автотранспортом, викраденим у найближчих населених пунктах», - повідомили розвідники.

Також, ГУР МОУ повідомляє, що низка підрозділів окупаційної армії в Херсонській області отримала наказ про виведення особового складу на лівий берег Дніпра, використовуючи для цього маломірні плавзасоби – моторні човни, викрадені в навколишніх селах.

За даними української розвідки, поблизу місця поромної переправи через Дніпро зафіксовано появу кількох груп беззбройних окупантів по 10-20 людей. Ці військовослужбовці відмовилися брати участь у бойових діях. Зазначається, що в результаті командири підрозділів зняли їх з усіх видів постачання, вилучили зброю та відпустили «на вільні хліби» і тепер окупанти змушені просити їжу та воду у місцевих мешканців та шукають можливості повернутися додому.

Раніше у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України повідомили, що РФ не визнає власні паспорти, видані на території підконтрольної угрупованням «Л/ДНР», а власників таких «документів» не пропускають через кордон.