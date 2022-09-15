РФ не признает паспорта, выданные на территории «Л/ДНР» — ГУР МОУ

РФ не признает собственные паспорта, выданные на территории подконтрольной группировкам «Л/ДНР», их владельцев не пропускают через границу. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.



«Выданные на территории ОРДЛО российские паспорта не имеют юридической силы на территории России. По крайней мере, тем, кто пытался выехать из «Л/ДНР» по такому паспорту, на российской границе объясняют, что «вы никто и зовут вас никак», - отметили разведчики.



Также в ГУР МОУ сообщили, что среди личного состава 14-й отдельной бригады специального назначения (в/ч 74854) ВС РФ распространяется информация о том, что к 1 декабря должен завершиться один из этапов так называемой «сво». После этого, по данным разведчиков, якобы запланирован вывод из части оккупированных территорий Украины регулярных подразделений ВС России, и их передача под контроль так называемым «добровольческим батальонам». В украинской разведке полагают, что возможно речь идет о первом (Донецк) и втором (Луганск) армейских корпусах.

14 сентября, напомним, в Генеральном управлении разведки Министерства обороны Украины заявили, что военные части России отменяют отправку подразделений на войну в Украину из-за массовых отказов личного состава участвовать в боевых действиях.