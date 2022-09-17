С 24 февраля под обстрелами погибли 853 жителя Донецкой области

За минувшие сутки на подконтрольной украинским властям части Донецкой области из-за обстрелов со стороны российской армии погибли два мирных жителя. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Павел Кириленко.



По информации ОВА, смерти зафиксированы в Святогорске и Бахмуте. Еще 11 человек ранены: четверо — в Селидово, трое — в Авдеевке, двое в Торецке, по одному — в Святогорске и Новом Комаре.



По данным украинской стороны, с 24 февраля в Донецкой области в результате полномасштабного вторжения войск РФ погибли 853 мирных жителя. 2135 человек получили ранения. При этом власти не могут установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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