Від 24 лютого під обстрілами загинули 853 жителі Донецької області

Минулої доби на підконтрольній українській владі частині Донецької області через обстріли з боку російської армії загинули двоє мирних жителів. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



За інформацією ОВА, смерті зафіксовано у Святогірську та Бахмуті. Ще 11 людей поранено: четверо — у Селидовому, троє — в Авдіївці, двоє в Торецьку, по одному — у Святогірську та Новому Комарі.



За даними української сторони, від 24 лютого на Донеччині внаслідок повномасштабного вторгнення військ РФ загинули 853 мирні жителі. 2135 людей отримали поранення. При цьому влада не може встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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