На месте работают скорые: Армия РФ нанесла удар по Константиновке

Константиновка. Фото: Telegram

Российские военные нанесли удар по Константиновке Донецкой области.



Как сообщают местные жители, удар пришелся на двор жилого дома, рядом с пятиэтажкой.



«Есть раненые, на месте работают скорые», — отмечается в сообщении.





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