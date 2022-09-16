В результате обстрела на Донетчине под завалами погиб спасатель

В Бахмуте в Донецкой области 16 сентября при выполнении служебных обязанностей погиб пожарный-спасатель. Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Донецкой области.



Во время разбора завалов дома в Бахмуте, разрушенного российским авиаударом, произошел повторный обстрел.



Снаряд попал в кровлю дома, вследствие чего произошел обвал. Под завалами оказался младший сержант службы гражданской защиты Илья Ахметгареев. Он получил травмы несовместимые с жизнью.

Ночью российские оккупанты обстреливали населенные пункты на линии фронта в Покровском и Бахмутском районах Донецкой области.



Во время обстрела российскими силами Селидово ранены две женщины и три мужчины, всего за 20 минут были повреждены по меньшей мере 23 многоэтажки, детсад, три учебных заведения, административные здания.



За минувшие сутки на подконтрольной украинским властям части Донецкой области из-за обстрелов со стороны российской армии погибли пять мирных жителей.





