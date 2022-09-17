Ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:
- Российские войска обстреляли Славянскую ТЭС, Краматорск и Константиновку. Под огнем также освобожденный Святогорск.
- ВСУ вернули под свой контроль Диброво и Щурово. Бои за Лиман продолжаются.
- Украинские военные деоккупировали Купянск — Институт изучения войны. Местные жители дают показания о пытках со стороны россиян.
- На Луганщине вслед за мобильным интернетом исчез кабельный. Оккупанты ищут партизан и накапливают силы в Сватово.
- Центр Донецка под обстрелом. Есть жертвы.
- В Мариуполе россияне готовятся к отопительному сезону и размещают тяжелую военную технику в городе.