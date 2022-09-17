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ВСУ приближаются к Лиману — главное за день ►

17 сентября 2022, 23:40

ВСУ приближаются к Лиману — главное за день ►

Ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

  • Российские войска обстреляли Славянскую ТЭС, Краматорск и Константиновку. Под огнем также освобожденный Святогорск.
  • ВСУ вернули под свой контроль Диброво и Щурово. Бои за Лиман продолжаются.
  • Украинские военные деоккупировали Купянск — Институт изучения войны. Местные жители дают показания о пытках со стороны россиян.
  • На Луганщине вслед за мобильным интернетом исчез кабельный. Оккупанты ищут партизан и накапливают силы в Сватово.
  • Центр Донецка под обстрелом. Есть жертвы.
  • В Мариуполе россияне готовятся к отопительному сезону и размещают тяжелую военную технику в городе.

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