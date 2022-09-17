Щоденний випуск «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні. Сьогодні у випуску:

Російські війська обстріляли Слов'янську ТЕС, Краматорськ та Костянтинівку. Під вогнем також звільнений Святогірськ.

ЗСУ повернули під свій контроль Діброво та Щурово. Бої за Лиман продовжуються.

Українські військові деокупували Куп'янськ - Інститут вивчення війни. Місцеві жителі дають свідчення про тортури з боку росіян.

На Луганщині слідом за мобільним інтернетом зник кабельний. Окупанти шукають партизанів і накопичують сили у Сватовому.

Центр Донецька під обстрілом. Є жертви.

У Маріуполі росіяни готуються до опалювального сезону та розміщують важку військову техніку у місті.