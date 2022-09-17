ЗСУ наближаються до Лимана — главное за день ►

17 вересня 2022, 23:25

ЗСУ наближаються до Лимана — главное за день ►

Щоденний випуск «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні. Сьогодні у випуску:

  • Російські війська обстріляли Слов'янську ТЕС, Краматорськ та Костянтинівку. Під вогнем також звільнений Святогірськ.
  • ЗСУ повернули під свій контроль Діброво та Щурово. Бої за Лиман продовжуються.
  • Українські військові деокупували Куп'янськ - Інститут вивчення війни. Місцеві жителі дають свідчення про тортури з боку росіян.
  • На Луганщині слідом за мобільним інтернетом зник кабельний. Окупанти шукають партизанів і накопичують сили у Сватовому.
  • Центр Донецька під обстрілом. Є жертви.
  • У Маріуполі росіяни готуються до опалювального сезону та розміщують важку військову техніку у місті.

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