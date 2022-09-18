«ДНР» заявила о 9 погибших от обстрелов за сутки

За прошедшие сутки на подконтрольной группировке «ДНР» территории 9 человек погибли в результате обстрелов. Об этом заявила «СЦКК ДНР».



Смерти зафиксировали в Ворошиловском, Петровском и Куйбышевском районах Донецка, Никитовском районе Горловки.



Ранения различной степени тяжести получили 17 гражданских лиц, в Ворошиловском районе Донецка, Никитовском районе Горловки и в ранее освобожденных Никольском и Старомлиновке. Ранена в том числе девочка 2014 года рождения.



Повреждены 44 домостроения в Ворошиловском, Петровском и Куйбышевском районах Донецка, Макеевке и Горловке, а также 8 объектов гражданской инфраструктуры.

На подконтрольной Украине части Донецкой области от обстрелов за сутки погибли пять человек и 18 ранены.