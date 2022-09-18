«ДНР» заявила про 9 загиблих від обстрілів за добу

Минулої доби на підконторній угрупуванні «ДНР» території 9 людей загинули внаслідок обстрілів. Про це заявила «СЦКК ДНР».



Смерті зафіксували у Ворошилівському, Петрівському та Куйбишівському районах Донецька, Микитівському районі Горлівки.



Поранення різного ступеня тяжкості отримали 17 цивільних осіб, у Ворошилівському районі Донецька, Микитівському районі Горлівки та раніше звільнених Микільському та Старомлинівці. Поранено в тому числі дівчинку 2014 року народження.



Пошкоджено 44 домобудівництва у Ворошилівському, Петрівському та Куйбишівському районах Донецька, Макіївці та Горлівці, а також 8 об'єктів цивільної інфраструктури.

На підконтрольній Україні частині Донецької області від обстрілів за добу загинуло п'ятеро людей та 18 поранено.