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Зеленский рассчитывает на помощь УЕФА в освобождении пленных украинских спортсменов

19 сентября 2022, 15:34

Зеленский рассчитывает на помощь УЕФА в освобождении пленных украинских спортсменов

Президент Владимир Зеленский рассчитывает на помощь УЕФА в освобождении пленных украинских спортсменов. Об этом сообщается в Twitter главы государства.

Зеленский сегодня провел телефонный разговор с президентом УЕФА Александером Чеферином, в ходе которой стороны обсудили перезапуск украинской футбольной премьер-лиги.

«Поблагодарил за солидарность с Украиной и принципиальную позицию, а также за содействие в перезапуске украинской футбольной премьер-лиги. Рассчитываем на помощь УЕФА в освобождении пленных украинских спортсменов», - говорится в сообщении.

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