Президент Владимир Зеленский рассчитывает на помощь УЕФА в освобождении пленных украинских спортсменов. Об этом сообщается в Twitter главы государства.



Зеленский сегодня провел телефонный разговор с президентом УЕФА Александером Чеферином, в ходе которой стороны обсудили перезапуск украинской футбольной премьер-лиги.



«Поблагодарил за солидарность с Украиной и принципиальную позицию, а также за содействие в перезапуске украинской футбольной премьер-лиги. Рассчитываем на помощь УЕФА в освобождении пленных украинских спортсменов», - говорится в сообщении.