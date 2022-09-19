Президент Володимир Зеленський розраховує на допомогу УЄФА у визволенні полонених українських спортсменів. Про це повідомляється у Twitter глави держави.



Зеленський сьогодні провів телефонну розмову з президентом УЄФА Александером Чеферіном, під час якої сторони обговорили перезапуск української футбольної прем'єр-ліги.



«Дякував за солідарність з Україною та принципову позицію, а також за сприяння у перезапуску української футбольної прем'єр-ліги. Розраховуємо на допомогу УЄФА у звільненні полонених українських спортсменів», - йдеться у повідомленні.