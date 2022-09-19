Жителям деоккупированных населенных пунктов Херсонской области советуют эвакуироваться на зиму

Жителям деоккупированных населенных пунктов Херсонской области рекомендуют эвакуироваться на зимний период. Об этом заявил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.



«Учитывая ситуацию, сложившуюся в освобожденных населенных пунктах, советуем эвакуироваться на зимний период в Закарпатскую, Хмельницкую и Житомирскую области. Особенно это касается семей с детьми и маломобильными лицами», - написал он.



Янушевич добавил контакты «горячей линии» Херсонской ОВА: +0800330951; чат-бот, куда следует обратиться при намерении эвакуироваться.



Также при обращении в ОВА следует указать свои гуманитарные потребности.