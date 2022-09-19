Жителям деокупованих населених пунктів Херсонської області радять евакуюватись на зиму

Жителям деокупованих населених пунктів Херсонської області рекомендують евакуюватись на зимовий період. Про це заявив голова Херсонської ОВ Ярослав Янушевич.



«З огляду на ситуацію, що склалася у звільнених населених пунктах, радимо евакуюватися на зимовий період до Закарпатської, Хмельницької та Житомирської областей. Особливо це стосується сімей з дітьми та маломобільними особами», - написав він.



Янушевич додав контакти гарячої лінії Херсонської ОВА: +0800330951; чат-бот, куди слід звернутися з наміром евакуюватися.



Також при зверненні до ОВА слід зазначити свої гуманітарні потреби.