«Общественники ДНР» тоже просят Пушилина провести «референдум» о присоединении к России

«Общественная палата ДНР» обратилась к главе группировки «ДНР» Денису Пушилину и «Народному совету» с инициативой о проведении «референдума» о вхождении «республики» в состав России. Об этом сообщает сепаратистский ресурс «ДАН».



Отмечается, что «члены общественной палаты поддержали обращение единогласно». Бумагу подписал председатель «Общественной палаты» Александр Кофман.



«Пора стереть несуществующую границу между нашими государствами, как она давно стерта в наших сердцах и провести референдум », — говорится в тексте.



В обращении также говорится: «Мы хотим, чтобы между нами и Украиной пролегала граница Российской Федерации! Мы хотим вновь стать частью одной большой Родины — России...».



Сегодня ранее «Общественная палата ЛНР» обратилась к главе «ЛНР» с требованием провести «референдум» о присоединении к РФ.