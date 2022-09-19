«Громадська палата ДНР» також просить Пушиліна провести «референдум» про приєднання до Росії

«Громадська палата ДНР» звернулася до голови угруповання «ДНР» Дениса Пушиліна та «Народної ради» з ініціативою про проведення «референдуму» про входження «республіки» до складу Росії. Про це повідомляє сепаратистський ресурс «ДАН».



Зазначається, що «члени громадської палати підтримали звернення одноголосно». Папір підписав голова «Громадської палати» Олександр Кофман.



«Пора стерти неіснуючий кордон між нашими державами, як він давно стертий у наших серцях і провести референдум», — йдеться в тексті.



У зверненні також наголошується: «Ми хочемо, щоб між нами та Україною пролягав кордон Російської Федерації! Ми хочемо знову стати частиною однієї великої Батьківщини — Росії...».



Сьогодні раніше «Громадська палата ЛНР» звернулася до голови «ЛНР» із вимогою провести «референдум» про приєднання до РФ.