В «ЛНР» портебовали инициировать «референдум» о присоединении к России

Так называемая «Общественная палата ЛНР» потребовала «немедленно инициировать референдум» о признании «республики» субъектом Российской Федерации. Об этом сообщило «РИА Новости».



«Общественная палата ЛНР обратилась к главе республики с инициативой немедленно провести референдум о признании ее субъектом Российской Федерации», — сказано в сообщении.



Отмечается, что члены «общественной палаты ЛНР» объяснили свое требование тем, что «вхождение в состав России обезопасит республику, откроет новые возможности на пути возвращения к мирной жизни». Они выразили уверенность, что жители республики поддержат инициативу.