Россия и Украина не готовы сейчас к мирным переговорам: причины ►

Ждать ли мирных переговоров между Украиной и Россией? И на каких условиях? Контрнаступление украинской армии резко изменило переговорные позиции сторон. А еще — привело к тому, что выходить на диалог прямо сейчас — не в интересах ни Киева, ни Москвы. Ведь Украина продолжает контратаку, а ради встреч делегаций ее нужно было бы приостановить. Россия же надеется затянуть войну, войти в сложную для всех зиму, считая, что зима даст ей преимущества. Так когда же откроется «окно возможностей» для переговоров? Журналист Алексей Мацука разбирается в этом видео.