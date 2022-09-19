Росія та Україна не готові зараз до мирних переговорів: причини ►

Чи чекати мирних переговорів між Україною та Росією? І на яких умовах? Контрнаступ української армії різко змінив переговорні позиції сторін. А ще призвело до того, що виходити на діалог прямо зараз — не на користь ні Києва, ні Москви. Адже Україна продовжує контратаку, а задля зустрічей делегацій її слід було б призупинити. Росія сподівається затягнути війну, увійти у складну всім зиму, вважаючи, що зима дасть їй переваги.



То коли ж відкриється «вікно можливостей» для переговорів? Журналіст Олексій Мацука розбирався у цьому відео.