Ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:
- Обстрелы продолжаются по обе стороны всей линии фронта на Донбассе. 13 жертв обстрела Донецка.
- Массированный обстрел центра Авдеевки, Краматорска и Торецка.
- ВСУ вернули под свой контроль село Яровая в Донецкой области и Белогоровку Луганской области.
- В т.н. «ЛНР» вынесли приговор сотруднику ОБСЕ.
- В Мариуполе начинается принудительная мобилизация.
- В Стаханова ликвидировало боевиков ЧВК «Вагнера».
- В ООН призывают Украину и Россию обменяться военнопленными.
- «ДНР» и «ЛНР» хотят провести «референдум» о присоединении к России.