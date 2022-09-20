Ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

Обстрелы продолжаются по обе стороны всей линии фронта на Донбассе. 13 жертв обстрела Донецка.

Массированный обстрел центра Авдеевки, Краматорска и Торецка.

ВСУ вернули под свой контроль село Яровая в Донецкой области и Белогоровку Луганской области.

В т.н. «ЛНР» вынесли приговор сотруднику ОБСЕ.

В Мариуполе начинается принудительная мобилизация.

В Стаханова ликвидировало боевиков ЧВК «Вагнера».

В ООН призывают Украину и Россию обменяться военнопленными.

«ДНР» и «ЛНР» хотят провести «референдум» о присоединении к России.