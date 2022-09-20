Щоденний випуск «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні. Сьогодні у випуску:
- Обстріл триває по обидва боки всієї лінії фронту на Донбасі. 13 жертв обстрілу Донецька.
- Масований обстріл центру Авдіївки, Краматорська та Торецька.
- ЗСУ повернули під свій контроль село Ярова в Донецькій області та Білогорівку Луганської області.
- У т.зв. «ЛНР» ухвалили вирок співробітнику ОБСЄ.
- У Маріуполі розпочинається примусова мобілізація.
- У Стаханова ліквідувало бойовиків ПВК «Вагнера».
- В ООН закликають Україну та Росію обмінятися військовополоненими.
- «ДНР» та «ЛНР» хочуть провести «референдум» про приєднання до Росії.