В Донецкой области из-за обстрелов погиб один человек, еще 12 — ранены

За минувшие сутки на подконтрольной украинским властям части Донецкой области из-за обстрелов со стороны российской армии погиб мирный житель. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Павел Кириленко.



По информации ОВА, человек умер в Торецке. Еще 12 человек ранены: 5 — в Дорожном, 3 — в Хромовом, по одному — в Яковлевке, Торецке, Первомайском, Авдеевке.



По данным украинской стороны, с 24 февраля в Донецкой области в результате полномасштабного вторжения войск РФ погибли 862 мирных жителя. 2173 человек получили ранения. При этом власти не могут установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Смотрите ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране.