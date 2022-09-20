На Донеччині через обстріли загинула одна людина, ще 12 — поранені

Минулої доби на підконтрольній українській владі частині Донецької області через обстріл з боку російської армії загинув мирний житель. Про це повідомив керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



За інформацією ОВА, людина померла в Торецьку. Ще 12 людей поранено: 5 — у Дорожному, 3 — у Хромовому, по одному — в Яківлівці, Торецьку, Первомайському, Авдіївці.



За даними української сторони, з 24 лютого на Донеччині внаслідок повномасштабного вторгнення військ РФ загинули 862 мирних мешканця. 2173 особи отримали поранення. При цьому влада не може встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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