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Госдума РФ приняла пакет поправок о военной службе. В Уголовный кодекс вводится понятия «мобилизация»

20 сентября 2022, 14:12

Госдума РФ приняла пакет поправок о военной службе. В Уголовный кодекс вводится понятия «мобилизация»

В России Госдума сразу во втором и третьем чтении единогласно приняла закон о лишении свободы на срок до 10 лет за добровольную сдачу в плен и до 15 лет за мародерство в военное время.

Также в Уголовный кодекс вводятся понятия «мобилизация», «военное положение» и «военное время». Тюремный срок предусмотрен за оставление части в период боевых действий и неисполнение приказа командира, добровольную сдачу в плен, отказ от участия в военных или боевых действиях.

Кроме этого, в статью УК РФ об отягчающих обстоятельствах ввели совершение преступления «в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий».

В интервью российскому «Интерфаксу» разработчица проекта сенаторка Ольга Ковитиди заверила, что поправки в УК РФ не означают мобилизации в РФ.

Среди поправок упрощение получения российского гражданства военнослужащим иностранцам и возможность заключать с ними контракты на меньшие сроки.

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