Держдума РФ ухвалила пакет поправок про військову службу. У Кримінальний кодекс вводиться поняття «мобілізація»

У Росії Держдума відразу в другому і третьому читанні одноголосно ухвалила закон про позбавлення волі на строк до 10 років за добровільне здавання в полон і до 15 років за мародерство у воєнний час.



Також до Кримінального кодексу вводяться поняття «мобілізація», «воєнний стан» та «воєнний час». Тюремний строк передбачено за залишення частини у період бойових дій та невиконання наказу командира, добровільну здачу в полон, відмову від участі у військових чи бойових діях.



Крім цього, в статтю КК РФ про обтяжуючі обставини ввели скоєння злочину «у період мобілізації чи воєнного стану, у воєнний час або в умовах збройного конфлікту чи ведення бойових дій».



В інтерв'ю російському «Інтерфаксу» розробниця проекту сенаторка Ольга Ковітіді запевнила, що поправки не означають мобілізації в РФ.



Серед поправок - спрощення набуття російського громадянства військовослужбовцям іноземцям та можливість укладати з ними контракти на менші терміни.