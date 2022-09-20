На оккупированной части Запорожской области тоже выступили за «референдум» о присоединении к России

Так называемый «Общенародный съезд граждан Запорожской области» в Мелитополе выступил с требованием провести референдум о вхождении в состав России. Об этом сообщает местное пророссийское издание «Запорожский вестник».



На съезде собравшиеся выступили с обращением к «военно-гражданской администрации» оккупированной войсками РФ части региона.



Делегаты съезда «потребовали немедленного проведения референдума о воссоединении региона с Россией». Они считают, что это «восстановит мир в Запорожской области», а также обеспечит безопасность.

Ранее о скором проведении референдума о присоединениик к России заявили так называемые «ДНР» и «ЛНР», а затем на оккупированной части Херсонской области.