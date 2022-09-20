На окупованій частині Запорізької області теж виступили за «референдум» про приєднання до Росії

Так званий «Загальнонародний з'їзд громадян Запорізької області» в Мелітополі виступив з вимогою провести референдум про входження до складу Росії. Про це повідомляє місцеве проросійське видання «Запорізький вісник».



На з'їзді присутні виступили зі зверненням до «військово-цивільної адміністрації» окупованої військами Росії частини регіону.



Делегати з'їзду «зажадали негайного проведення референдуму про возз'єднання регіону з Росією». Вони вважають, що це «відновить мир у Запорізькій області», а також забезпечить безпеку.

Раніше про швидке проведення «референдуму» про приєднання до Росії заявили так звані «ДНР» та «ЛНР», а потім на окупованій частині Херсонської області.